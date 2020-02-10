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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Her okula bir destek eğitim odası

Her okula bir destek eğitim odası

Okul görüntüleri, oda

Matematik Matem Kullar Öğrenciler 

-Milli Eğitim Müdürünün açıklaması
-Amasya

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü her okula bir destek eğitim odası uygulamasını başlattı. Amasya’daki destek eğitim odasını tanıtan İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, "Rehberlik araştırma merkezlerinde yapılan çeşitli testler kapsamında çocukların hangi alanda yeteneğe, hangi alanda yetersizliğe ihtiyaç duydukları belirleniyor. Rehberlik araştırma merkezlerinin ortaya koymuş olduğu bu analizler sonunda öğrencilerimiz için hazırlanan bireysel eylem planları(BEP) doğrultusunda okullarımızda çocuklarımıza eğitim ortamları hazırlanıyor. Bu eğitim ortamlarından bir tanesi çocuğun kendi akranlarıyla birlikte aynı sınıf içerisinde kaynaştırmak eğitimi adı altında geçiyor. Yine diğer bir uygulama aynı okulda akranlarıyla beraber birçok derste bulunurken yetersizliğe çeşitli anlamda desteğe ihtiyaç duydukları derslerde de aynı okul içerisinde ayrılarak destek eğitim odaları dediğimiz odada ihtiyaç duydukları matematik, Türkçe ya da diğer alanlarda eğitim görmeleri gerektiren bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. İlimizde şu anda destek eğitim odası gerçekleştirdik. Bakanlığımız 81 ilde belirlemiş olduğu bu standartlara uygun olarak destek eğitim odalarının sayısını arttırıyor. Bu kapsamda şu anda çocuklarımız derslerinde akranlarından ayrılarak kendileri için bireysel eğitim olarak belirlenen derslerini görüyorlar” dedi.

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