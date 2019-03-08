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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Her kadın kendini temsil eden rengi seçti, duygularını yazdığı kağıdı ağaçlara yapıştırdı Haberi

Her kadın kendini temsil eden rengi seçti, duygularını yazdığı kağıdı ağaçlara yapıştırdı Haberi

Kadınların toplaması

Er Kadın Çalışan Kadın Farkındalık Sivil Toplum 

-Kadınların yürüyerek ağaçlara yazılarını yapıştırması
-Başkan eşinin açıklaması
-Kadınların kadın esnaflara çiçek dağıtması

( BİLECİK )- Bilecikli kadınlar kendi günlerde ağaçlara duyguları yazdı - Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’ın eşi Nesrin Can; - "Her kadının bir rengi vardır, her kadın bir rengi temsil eder" BİLECİK

- Bilecikli kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir araya gelerek, kendini temsil eden rengi seçtikleri kağıda duyguları yazarak ağaç üzerine gerilmiş brandaya yapıştırdılar. Kadınlar, "Köklerinden Gökyüzüne Kadar Kadının Rengi’’ adlı etkinlik kapsamında bir araya geldi daha sonra şehir merkezinde yürüdüler. Şadırvan ve İl Kütüphanesi önünde bulunan ağaçlara kendini temsil eden renklerdeki kağıtlara yazdıkları duygularını yapıştırdı. "Her kadının bir rengi vardır. Her kadın bir rengi temsil eder" Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’ın eşi Nesrin Can, gerçekleştirdikleri faaliyet hakkında yaptığı açıklamada; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne dikkat çekmek istediklerini belirterek, ‘’Belediyemiz organizasyonunda, ilimizdeki sivil toplum kuruluşlarının iştirakleriyle kadınlar olarak böyle bir etkinlik düzenledik. Kadının rengi üzerinden gitmek istedik. Her kadının bir rengi vardır. Her kadın bir rengi temsil eder. Kadın bazen siyahtır, hüznü temsil eder, bazen laciverttir. Kadın bazen mordur, bazen pembedir. Kadın annedir, kadın hayatın her yerinde vardır. Biz de bunu paylaşmak ve herkesin düşüncesini almak için ağacımıza Köklerinden Gökyüzüne Kadar Kadının Rengi şeklinde bir farkındalık projesi başlattık. Bütün hanımefendiler buraya gelip duygu ve düşüncelerini aktarabilirler" dedi.
Nesrin Can ve beraberindeki kadınlar daha sonra kent merkezindeki iş yerlerinde çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ederek çiçek hediye etti.
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