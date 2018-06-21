Her gün bu tehlikeli yolculuğu yapmak zorundalar

--5 kişinin ayrı teleferiklerde oturduğu görüntü

--Aileler bir aradayken detay

--Röpler

--Teleferiğe binen vatandaşın gidişi ve gelişi

--Teleferik çalıştığı sırada üzerinden başlangıç noktasına, yukarıdan aşağıya yüksekliği gösteren görüntü



( RİZE - ÖZEL)- Rize’de evlerine ve arazilerine yol gitmeyen mahalle sakinleri ulaşımı ilkel teleferikler ile sağlıyor- Mahallede 15'in üzerinde ilkel teleferik bulunuyor RİZE



- Rize’de evlerine ve arazilerine yol gitmeyen mahalle sakinleri her gün tehlikeli bir şekilde ilkel teleferikle yolculuk yapmak zorunda kalıyorlar. Merkez Dağınıksu Mahallesi’nde yaşayan ailelerin çay bahçelerinin ve evlerinin yolları sel nedeniyle yıllar önce kapandı. Sel yüzünden kapanan yollar kullanılamayacak hale gelince mahalle sakinlerinin araç yolu yaptırabilmek için harcadığı çabalar sonuç vermeyince çözümü yük taşıdıkları ilkel teleferiklerde buldular. 15’in üzerinde teleferiğin bulunduğu mahallede mahalle sakinleri korkarak da olsa evlerine ve arazilerine ulaşımı, bir noktadan herkesin kendi arazisine gidecek şekilde yan yana yaptırdığı 7 adet ayrı ilkel teleferikle sağlıyor. Meydana gelen selden dolayı yollarının kapandığını dile getiren mahalle sakini Hatice Dil, teleferikle evlerine ulaşımı sağladıklarını, bazen ufak tefek kazalar yaşadıklarını ama başka çarelerinin olmadığını dile getirerek “Eskiden yaya yolumuz vardı biz de onu kullandırdık. Sellerden dolayı yaya yolumuz kapandı, köprümüz vardı o da yıkıldı. Yağmur yağdığında hemen evlerimizi terk etmek istiyoruz çünkü dere yükseldiği zaman karşıdan karşıya geçme ihtimalimiz yok. Çoluk çocuk herkes teleferikleri kullanıyor, ulaşım teleferikle sağlanıyor. Bu gölgede 15’e yakın teleferik var, herkes arazisine teleferiklerle gidiyor. Ufak tefek kazalarda meydana geliyor” dedi.

"Uzunluğu 1 km, yüksekliği 300-500 metre olan teleferikler var" Bölgede bin metre uzunluğa kadar teleferik hattı olduğunu, kendilerini ilkel teleferiklere emanet ettiklerini dile getiren Ercan Kurt ise “Bu bölgede çok sayıda teleferik var. Bunların uzunluğu bin metre olan var, 600, 900 metre olan var. Yüksekliği ise 300 metre olan var, 500 metre olan var. Arazilerimize, evlerimize yaya gidemiyoruz. Patika yollarımız yok. Bu bölgede biz yol istiyoruz. Biz burada işçi çalıştırıyoruz. İşçiler araziyi gördükten sonra biz burada çalışmayız diyorlar. Yevmiye 150 TL olmasına rağmen gitmiyorlar. ‘Teleferiğe koyalım sizi’ diyoruz korkuyorlar, binmiyorlar. Çaylarımızı toplatamıyoruz. Yetkililer diyor ki bize ‘Teleferiğe binmeyin’. Peki, ne yapacağız biz? Yol yok, derede köprü yok, ne yapacağız?” ifadelerini kullandı. "Korkuyoruz ama başka çaremiz yok" Korkmasına rağmen mecburiyetten ilkel teleferiği kullanmak zorunda olduklarını ifade eden 70 yaşındaki Meryem Sarı “47 senelik evliyim, 47 senedir yürüyerek inip çıkıyoruz oraya. O zamanlar gençlik vardı, yürüyerek oralara çıktık indik ama şimdi 70 yaşında oldum, artık ayaklarım tutmuyor. Eskiden bölgede arazilerinden yol vermeyenler vardı şimdi onlar da verdi. Ben de yardım istiyorum belediyemizden, bize yardımcı olsunlar. Teleferiğe bindiğimde kendimi iple bağlıyorum, gözümü bazen kapatıyorum, bazen açıyorum. Korkuyorum ama ne yapayım. Ben Allah rızası için yol istiyorum” diye konuştu.

Teleferiğin sırma telinin kesilmesi sonucu 2 buçuk saat boyunca teleferiğin ortasında havada asılı kaldığını, korkulu dakikalar yaşadığını dile getiren Mehmet Karayiğit ise kendisini asılı kaldığı yerden komşularının kurtardığını ifade etti.

Karayiğit “İstanbul’dan misafirlerim geldi, onları karşıya geçirdim geriye çektim. Sonra ben bindim ortada sırma tel koptu, tam 2,5 saat orada kaldım. Komşular geldi eliyle çektiler beni. 2 buçuk saat orada kaldım sonra inebildim ama sen birde ne yaşadığımı bana sor” açıklamasında bulundu. (HFD-ÖS-Y)

