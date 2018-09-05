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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Her gün aynı korkuyu yaşıyorlar

Her gün aynı korkuyu yaşıyorlar

Olay yerinden genel görüntüler

Yağan Toprak Kayması Irak 

-Mahalledeki vatandaşlardan röportaj

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 metre yüksekliğindeki toprak parçasının yakınında evleri bulunan vatandaşlar, her gün heyelan riskiyle yaşadıklarını belirterek, önlem alınması için çağrıda bulundu. Yeniceköy Mahallesi 419. Sokak’ta yol için bırakılan bölümde yağan yağmurlarla birlikte kaymalar meydana gelirken, yol kenarında evleri bulunan vatandaşlar önlem alınması için yetkililere çağrıda bulundu. Yerleşim alanının hemen yanında bulunan yaklaşık 10 metre yükseklikteki yerde zaman zaman yaşanan toprak kayması nedeniyle büyük tedirginlik yaşadıklarını belirten vatandaşlar, “Göçük tehlikesi altındayız. En son yağmurda bu uçurumun yarısı aşağıya geldi. Çocuklar burada oyun oynuyor, biz dışarıda oturuyoruz. Çocukların oynadığı sırada göçük olabilir. Felaket yaşanacak ama kimsenin haberi buradan yok. Yolumuzun açılmasını istiyoruz. Bu sorun yıllardır yaşanıyor. 10’a yakın dilekçe verdik ama burayla ilgilenen olmadı. Sorunumuzun çözülmesini ve yolumuzun açılmasını yetkililerden talep ediyoruz” dedi.

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