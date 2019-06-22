"Her çocuk için sosyal uyum" projesi - KİLİS - "Her çocuk için sosyal uyum" projesi - Etkinliğin düzenlendiği salondan detaylar - Sporculardan ve seyircilerden detaylar - Judo turnuvasından detaylar - Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un konuşması - Dünya Judo şampiyonu Fransız judocu Teddy Riner'in konuşması - UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle'nin konuşması - Ödül töreninden detaylar"Her çocuk için sosyal uyum" projesi - UNICEF, Türkiye Judo Federasyonu ve Kilis Belediyesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Kilis 'te düzenlenen judo turnuvası sona erdiKİLİS (AA) - "Her çocuk için sosyal uyum" projesi kapsamında Kilis 'te düzenlenen judo turnuvasında dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Türkiye Judo Federasyonu ve Kilis Belediyesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Beşevler Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Kilis , Adıyaman, Antalya, Bilecik, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kırıkkale, Karaman, Konya, Tekirdağ, Osmaniye, Rize, Şırnak, Tunceli ve Van'dan 400 sporcu katıldı. Minik erkek, minik kız, yıldız erkek ve yıldız kız kategorilerinde yarışan sporcular, birbiriyle kıyasıya mücadele etti.Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, dünyanın en iyi judocuları arasında gösterilen Fransız Teddy Riner, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, UNICEF Gaziantep saha ofisi sorumlusu Yannick Brand tarafından verildi. Kilis Belediye Başkanı Bulut, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en küçük illerinden biri olan Kilis 'in, böyle önemli etkinliği ev sahipliği yapmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.Kentin dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Bulut, "Burası nüfusundan fazla Suriyeli ağırlıyor. Dünyada kendi nüfusu kadar misafir ağırlayan başka il yoktur. Kilis 'in böyle güzel etkinliklere ev sahipliği yapması bizlere gurur veriyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi projeler ve çeşitli branşlarda etkinlikler düzenleyeceğiz." diye konuştu,Fransız judocu Teddy Riner de Kilis Belediyesi ile UNICEF'e teşekkür ederek, "Burada gördüğüm çocukların yüzleri gülüyor. Ayrıca Türkiye Judo Federasyonuna tüm imkanlarını seferber ettikleri için teşekkür ediyorum. Burada judo müsabakalarına katılan çocuklar azimle çalışmanız halinde yolunu açık olacaktır." diye konuştu,UNICEF Türkiye Temsilcisi Duamelle ise kentte daha fazla etkinlik düzenlemeyi amaçladıklarını kaydetti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım