Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi

-- Fidan dikimi genel

-- Fidan dikimi detay



( BURSA )- 15 Temmuz şehitleri için Uludağ Üniversitesi Görükle Kampusu'na 249 fidan dikildi BURSA



- Bursa Uludağ Üniversitesi’nde 15 Temmuz şehitleri için 249 adet fidan dikildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi şehit olan 249 kişi için Görükle Kampusu'na 249 adet fidan dikildi. Törene rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangür ve Prof. Dr. Feridun Yılmaz, yöneticiler, akademisyenler, öğrenciler ve üniversite personeli ile TEMA gönüllüleri katıldı.

Yılmaz, yapığı konuşmada, "3 yıl evvel hep birlikte ülkemize yönelik menfur bir saldırıyla karşılaştık. İnsanlarımız, her zaman olduğu gibi ülkeleri için canlarını seve seve verebileceklerini bütün dünyaya gösterdi. Bu, Türkiye’nin siyasi tarihinde aşina olduğumuz bir şeydir. Fakat 15 Temmuz’un diğer darbelerden bir farkı vardı. Tipik bir darbe olmanın ötesinde, bir işgal hareketiydi. Ülkenin parçalanması ve peşi sıra bir işgale davetiye çıkarılma hareketiydi. İnsiyakî olarak milletimiz buna tepki verdi. Her zaman olduğu gibi yine tepkisini verdi. 249 kardeşimiz orada canlarını ülke için feda ettiler ve çok sayıda gazimiz aynı şekilde ülkeleri için canlarını feda etmeye hazır olduklarını gösterdiler. Onların aziz hatırasını yad etmek için bu töreni düzenlemiş bulunuyoruz. 249 fidanı onların hatırası için dikeceğiz. Ülkemizin bu tarz badirelerle tekrar karşılaşmaması için dikkatimizi her zaman yüksek tutmamız gerekiyor. Dikkatimizi yüksek tutabilmenin yollarından bir tanesi de ülkemiz için canlarını vermiş olan şehitlerimizi anmaktan, daima onları hatırlamaktan geçiyor. Ülkemizin nasıl bir dönemeçten geçtiğini fark etmeliyiz. Bunun için bizler de elimizden geleni yapacağız’’ dedi.