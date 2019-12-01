Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Hentbol takımını taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 15 yaralı Haberi

Hentbol takımını taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 15 yaralı Haberi

-Olay yeri detayı

( YOZGAT - 2) YOZGAT

Hentbol 


- Hentbol takımını taşıyan otobüs Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde kaza yaptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişinin de yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Edinilen bilgiye hentbol müsabakası için Ordu ilinden Yozgat’a giden hentbolcuların bulunduğu 52 RF 559 plakalı otobüs Yozgat’ın Aydınlık ilçesi Çandır köyü yakınlarında kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü 15 kişinin ise yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı. (BMG-GF-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şırnakta Büyük Operasyon!Şırnakta Büyük Operasyon!
Antalya'da jigolo Rezaleti!Antalya'da jigolo Rezaleti!
Metrelerce Sürükledi, Diğer Sürücüler Uyarınca Fark EttiMetrelerce Sürükledi, Diğer Sürücüler Uyarınca Fark Etti
Ölüü Yazan Duvarın Dibinde ÖldüÖlüü Yazan Duvarın Dibinde Öldü
Feci Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Hayatını KaybettiFeci Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Bakırköyde Ölü Bulunan Aile Son Yolculuğuna UğurlandıBakırköyde Ölü Bulunan Aile Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı