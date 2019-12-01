Hentbol takımını taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 15 yaralı Haberi



- Hentbol takımını taşıyan otobüs Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde kaza yaptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişinin de yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Edinilen bilgiye hentbol müsabakası için Ordu ilinden Yozgat’a giden hentbolcuların bulunduğu 52 RF 559 plakalı otobüs Yozgat’ın Aydınlık ilçesi Çandır köyü yakınlarında kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü 15 kişinin ise yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı. (BMG-GF-



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