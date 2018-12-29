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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Heniyye, Hristiyanların Noel Bayramı'nı kutladı - GAZZE

Heniyye, Hristiyanların Noel Bayramı'nı kutladı - GAZZE



: - - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Latin Katolik Kilisesini ziyaret etmesi - Heniyye'nin kilise yetkilileri ve çalışanları tarafından karşılanması - Heniyye'nin basın açıklaması Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gaze Şeridi'ndeki Latin Katolik Kilisesini ziyaret ederek, Hristiyanların Noel Bayramı'nı kutladı.Heniyye, beraberinde Filistin Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Hasan el - Cucu ile Hamas yöneticilerinin de bulunduğu bir heyetle ziyaretini gerçekleştirdi.Kilise yetkilileri ve çalışanları tarafından karşılanan Heniyye, sonrasında gazetecilere, "Filistin'deki ve Arap bölgesindeki bütün Hristiyanları Noel yortuları vesilesiyle tebrik ediyorum." dedi.
Filistin'de Müslüman ve Hristiyanlar arasındaki ilişkiyle gurur duyduklarını ifade eden Heniyye, "Hristiyanlar bizimle birlikte bu topraklarda yaşadılar. Filistin, Kudüs, mukaddes mekanlar, Filistin davasının değişmez temellerinde bizler neye sahipsek onlar da aynı şeye sahiplerdir." diye konuştu.
Gazze 'deki kilise kurumlarına göre, iki milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde yalnızca bin Hristiyan olduğu tahmin ediliyor.

Lyon Basın Açıklaması Gesi 

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