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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Heniyye Filistinli tutuklunun hayatından İsrail'i sorumlu tuttu - GAZZE Haberi

Heniyye Filistinli tutuklunun hayatından İsrail'i sorumlu tuttu - GAZZE Haberi



: - Filistinli tutukluların ailelerinden detaylar - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin konuşma yapmasıHeniyye Filistinli tutuklunun hayatından İsrail'i sorumlu tuttu - Hamas lideri İsmail Heniyye, hastaneye kaldırılan Filistinli tutuklu Samir el - Arbid'in hayatından İsrail'i sorumlu tutarak, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik işlediği suçların hesabını vereceğini belirttiGAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, sorgulandığı hapishanede gördüğü işkenceden dolayı hastaneye kaldırılan Filistinli tutuklu Samir el - Arbid'in hayatından İsrail'i sorumlu tuttu.Heniyye, Filistin Esirler Komitesinin Gazze 'deki Kızılhaç binası önünde düzenlediği dayanışma gösterisinde konuştu.
İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik kötü muamelelerine dikkati çeken Heniyye, Arbid'i kastederek, "Direnişin kahramanlarından birisinin öldürülmeye çalışıldığı, İsrail'in Filistinli tutukluları katlettiği yeni bir döneme giriyoruz." dedi.
Filistinli tutukluları tam anlamıyla desteklediklerini belirten Hamas lideri, "Onların davasını, Filistin davasının bir parçası olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.Heniyye, Arbid'in hayatından İsrail'in sorumlu olduğunu ve İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik suçlarının hesabını ödeyeceğini vurguladı.Damir Esirleri ve İnsan Haklarını Koruma Kurumundan dün yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Filistinli tutuklu Arbid'in sorgu sırasında gördüğü işkence nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu belirtilmişti. - "Özel tekniklerle işkence edildi"Haaretz gazetesinin haberinde de özel tekniklerle işkenceye tabi tutulan Arbid'in hayati tehlikesinin bulunduğu aktarılmıştı.Haberde, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin - Bet (Şabak) tarafından "istisnai" bir şekilde yargı kararı çıkarılarak sorguya alınan Arbid'in, sorgulama sonrasında Hadassah Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedilmişti.Solunum cihazına bağlı bir şekilde uyutulan Arbid'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.İsrail askerleri Samir Arbid'i Ramallah'ın Batn el - Heva Mahallesi'nde çarşamba günü gözaltına almıştı. Arbid, Ramallah'ın batısındaki Ayn Buayn bölgesi yakınlarında bir Yahudi yerleşimcinin ölmesine neden olan saldırıyı düzenlemekle suçlanıyor.Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 bin 700 civarında Filistinli bulunuyor.

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