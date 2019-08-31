Hendek operasyonları esnasında bölgede görev yapan doktor yaşananları kitaba döktü

-Hastalarla ilgilenirken görüntü

-Hastasına kitap hediye ederken görüntü

-Röportaj



( RİZE - ÖZEL) RİZE



- 2012-2017 yıllarında Silopi’de terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan hendek operasyonlarında görev alan Dr. Kamil Konur yaşadıklarını kitaba döktü. Şırnak’ın Silopi ilçesinde ki görevinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesinde göreve başlayan Dr. Kamil Konur, görev yaptığı süre içerisinde gerçekleşen ‘Hendek operasyonlarında’ yaşadıklarını yazarak kitap haline getirdi. Kahraman Türk Askeri’nin terör örgütlerine karşı amansız mücadelesi, şehit hikayeleri Dr. Konur’un kaleme aldığı ‘Şehidim Şahidim’ kitabıyla ölümsüzleştirildi. 2. baskısı gerçekleştirilen 160 sayfalık kitabı yazarken en büyük desteği öğretmen olan eşinden aldığını ve kitabın tahmin ettiğinden daha fazla ses getirdiğini dile getiren Konur “Güvenlik güçlerimizle iç içeydim. O dönem ne yazık ki hendek terörünün zirve yaptığı dönemdi. Bir çok olaya şahit oldum, bir çok olayı gözlemleme, analiz etme fırsatım oldu. Olayların çoğu acı tecrübeler, dramlardan ibaret. Bu yüzden unutulmasın istedim. Tabii ki başta kitap yazma amacım yoktu, hatıra olarak yazdım. Sonra kitaba dönüştürdük” dedi.

Görev sürecinde şahit olduğu olayların kendisine büyük bir tecrübe kazandırdığını dile getiren Konur “Anılarımız ne yazık ki çok acı. Ağabeyim yerine koyduğum insanları ellerimde şehit verdim. Gerçekten anlatmakta dahi zorlanıyorum. Çok zor zamanlardı. Oraya ilk gittiğim halimle döndüğüm halime bakıyorum, hayat tecrübesi açısından inanılmaz şeyler elde ettim. Güvenlik güçleriyle konuştuğumuzda kendilerinin bile yaşamadığı olayları gördüğümü söylediler. Savaş kelimesini kullanmak istemiyorum ama savaş ortamı vardı, günlerce aç kaldığımızı bilirim” cümleleriyle hem yaşadıklarını özetledi hem de kitabının ipuçlarını verdi. (HFD-

