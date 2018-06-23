Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hemzemin geçitten geçmeye çalışan çifti ölüm ayırdı - SİVAS Haberi

Hemzemin geçitten geçmeye çalışan çifti ölüm ayırdı - SİVAS Haberi

- Olay yerinden genel detay görüntüler - Yakınların göz yaşı dökmesi - Cesedin kaldırılmasıHemzemin geçitten geçmeye çalışan çifti ölüm ayırdı - Sivas 'ta tel örgülerle çevrili hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan karı kocadan 76 yaşındaki Rahmi Kaya lokomotifin çarpması sonucu öldü, eşi son anda kurtulduSİVAS (AA) - Sivas 'ta hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan kişi, lokomotifin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Neziha ve Rahmi Kaya (76) çifti, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Kızılırmak Köprüsü yakınlarında bulunan, etrafı tel örgülerle çevrili hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalıştı.Bu sırada raylardan geçen G.C. idaresindeki DE 33 035 seri numaralı lokomotif, işitme engelli Rahmi Kaya'ya çarptı, Neziha Kaya ise kendini son anda kurtardı.Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.Neziha Kaya ve olay yerine gelen yakınları, gözyaşı döktü.Rahmi Kaya'nın cenazesi, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.Lokomotifin makinisti G.C. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Hemzemin geçitteki tel örgülerin, karşıya kestirmeden geçmek amacıyla vatandaşlar tarafından kesildiği ileri sürüldü.

İşitme Engelli Hemzemin Geçit Gözyaşı Makinist Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı