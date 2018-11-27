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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Hemzemin geçitte kaza - AYDIN

Hemzemin geçitte kaza - AYDIN

- Hemzemin geçitten detaylar - Trenden görüntü - Polis ekiplerinden detaylar - Otomobilin olay yerinden kaldırılması - olayından detaylar Aydın 'da hemzemin geçitte kaza - Kapanan bariyerin arasındaki boşluktan geçerek raylara giren otomobil, trenin çarpması sonucu hurdaya döndü, sürücü ağır yaralandıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Efeler ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi Bayındırlık Bulvarı'ndaki hemzemin geçitte tren geçişi öncesi bariyer kapandı.Bu sırada bariyerin yanındaki boşluktan karşıya geçmeye çalışan Yaşar Yıldız'ın kullandığı 09 DR 370 plakalı otomobile, 32708 sefer sayılı Denizli - İzmir seferini yapan S.E. kontrolündeki yolcu treni çarptı.Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarılarak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Yıldız'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Hemzemin Geçit Bild Yolcu Treni Trol 

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