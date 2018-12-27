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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hemzemin geçitte kaza: 1 yaralı - UŞAK
- Hemzemin geçitte kazaya karışan minibüsten det Uşak 'ta hemzemin geçitte kaza: 1 yaralıUŞAK (AA) - Uşak 'ta hemzemin geçitte yedek lokomotifin çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı.Makinist M.S'nin kullandığı, sefer sayısı olmayan yedek lokomotif, Öksüz köyü mevkisinde kontrolsüz hemzemin geçite giren Coşkun Albayrak'ın kullandığı 64 FU 585 plakalı minibüse çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüsün sürücüsü yaralandı.Albayrak, 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.