Hemşire eşi tarafından bıçaklanan doktor ağır yaralandı - DENİZLİ Haberi
- Siteden detay - Güvenlik kamerası - Doktorun kendi aracıyla siteye gelmesi ve park etmesi - Bıçakladığı eşini kendi aracına bindirmesi ve doktora götürmesi - Hastane detay - Doktor ve hemşirenin araçlarından detayHemşire eşi tarafından bıçaklanan doktor ağır yaralandı - Denizli 'de özel hastanede görev yapan doktor, kendisini göğsünden bıçakla yaralayan eşi tarafından hastaneye götürüldüDENİZLİ (AA) - Denizli 'de doktor eşini bıçakla yaralayan hemşire gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi'nde yaşayan Cüneyt (47) ve Aylin E. (39) çifti, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.Kavgaya dönüşen tartışma sırasında Aylin E, eşini göğsünden bıçakladı. Hemşire olan kadın, yaralı eşini kullandığı otomobille Servergazi Hastanesine götürdü.Özel hastanede görev yaptığı öğrenilen doktor Cüneyt E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Aylin E, polis tarafından gözaltına alındı.
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