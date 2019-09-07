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07 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hemşin ilçesinde şiddetli yağış su baskını ve 1 evin yıkılmasına neden oldu

Hemşin ilçesinde şiddetli yağış su baskını ve 1 evin yıkılmasına neden oldu

su baskını görüntüsü

( RİZE ) RİZE

Su Baskını Şiddetli Yağış 


- Rize’nin Hemşin ilçesinde şiddetli yağış etkisini gösterdi. Şiddetli yağıştan ötürü bir çok mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yollar için İlçe Özel İdare ekipleri tarafından yol temizlik çalışmaları başlatıldı. Öte yandan ilçeye bağlı Yaltkaya köyünde bir şiddetli yağmurdan ötürü ev yıkıldı. Evin içerisinde bulunan 85 yaşındaki Mecit Alparslan yaralandı. Alparslan Pazar ilçesi Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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