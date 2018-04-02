Hem kendi hayatlarını hem de çevredekilerin hayatlarını tehlikeye attılar... Çatı işçileri kazaya davetiye çıkardı Video



- Ankara’da 4 katlı apartmanın çatısındaki malzemeleri değiştiren işçilerin eski kiremitleri kamyona yükleme yöntemleri akıllara durgunluk getirdi. Olay, Keçiören ilçesinde meydana geldi. Apartmanın çatısında yenileme çalışması yapan işçiler yerlerinden sökülen eski kiremitleri üst üste dizdikten sonra metrelerce yükseklikten sokaktaki kamyonun kasasına atmaya başladı.

Bu tehlikeli yöntemi dakikalarca sürdüren şahıslar, hem sokaktan geçenlerin canını, hem de kendi canlarını hiçe saydı.

