Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Hem kendi hayatlarını hem de çevredekilerin hayatlarını tehlikeye attılar... Çatı işçileri kazaya davetiye çıkardı Video

Hem kendi hayatlarını hem de çevredekilerin hayatlarını tehlikeye attılar... Çatı işçileri kazaya davetiye çıkardı Video

İşçilerin kiremitleri atmaları

( ANKARA ) Hem kendi hayatlarını hem de çevredekileri tehlikeye attılar... Çatı işçileri kazaya davetiye çıkardı ANKARA


- Ankara’da 4 katlı apartmanın çatısındaki malzemeleri değiştiren işçilerin eski kiremitleri kamyona yükleme yöntemleri akıllara durgunluk getirdi. Olay, Keçiören ilçesinde meydana geldi. Apartmanın çatısında yenileme çalışması yapan işçiler yerlerinden sökülen eski kiremitleri üst üste dizdikten sonra metrelerce yükseklikten sokaktaki kamyonun kasasına atmaya başladı.
Bu tehlikeli yöntemi dakikalarca sürdüren şahıslar, hem sokaktan geçenlerin canını, hem de kendi canlarını hiçe saydı.
İlgili Foto Galeriler
Cenazede Akıl Almaz Olay!Cenazede Akıl Almaz Olay!
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Manisa'da Şehir Merkezinde Korkutan DakikalarManisa'da Şehir Merkezinde Korkutan Dakikalar
ABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş KararABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş Karar
Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldıÇorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı