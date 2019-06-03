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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hem kaçak kazı yaptı hem drone’yi taşladı

Hem kaçak kazı yaptı hem drone’yi taşladı

-drone görüntüsü

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Jandarma Kaçak Kaçak Kazı Akalan Irak 


- Elazığ’da kaçak kazı yaptığı sırada kendisini görüntüleyen jandarmaya ait "drone"u taşlayan şahıs, yine farklı bir alanda kazı yaparken yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yurtbaşı Beldesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik drone ile arazi taraması gerçekleştirdi. Drone ile havadan yapılan kontroller sırasında kaçak kazı yapan bir şahıs tespit edildi. Şahsın yakında görüntüsünün alınması için yakınlaşan drone fark eden şahıs, taş attı. O anlar ise drone tarafından kayda alındı. Aynı şahıs yine farklı bir alanda kazı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan şahıs serbest bırakıldı.
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