Hem insanların hemde hayvanların kullandığı bu köprünün hiçbir koruması yok İzle

-Köprüden koyunların sahibinin geçmesi

-Koyunların ip gibi sıraya girip geçmesi

-Çitçi ile röp

-Genel



( BİNGÖL )- Hiçbir koruması olmayan tahta köprüden geçip hayvanlarını otlatıyorlar - Bingöl'de Peri çayının köy ile bir mezrayı ayırması nedeniyle yöre sakinleri tarafından yapılan tahta köprü ile ulaşım sağlanıyor BİNGÖL



- Bingöl'de, Peri Çayı üzerine kurulan bir tahta köprüden hem insanlar, hemde hayvanlar geçiyor. Hayvanların ip gibi dizilip geçmesi ise ayrı bir görüntü oluşturuyor. Yedisu ilçesine bağlı Elmalı Köyü ile Yukarısalkımlar mezrasını Peri çayı bölüyor. Peri çayının köy ile mezrayı bölmesi nedeniyle, vatandaşlar tarafından yapılan tahta köprü ile kısa yoldan ulaşım sağlanıyor. Hem insanların, hemde hayvanların kullandığı köprü ise, zaman zaman bölgedeki karın erimesi ve yoğun yağışlar nedeniyle akıntıya kapılıp gittiği belirtiliyor. Hayvanların koruma alanı bulunmayan tahta köprüden geçmesi ise ayrı bir görsel oluşturuyor. Koyunları ile köprüden geçen Hüseyin Sağlık;" Köprümüz yok. Yıllardın ağaçtan yaptığımız köprüden geçiyoruz. Baharla birlikte coşan sular köprümüzü götürüyor. Öğrencilerimiz var. İki tane güzergah kullanmak zorundayız, mezralar arasında sıkıntı yaşıyoruz"diyerek içinde bulundukları durumu aktardı.

