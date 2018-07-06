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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Helva ve meyve suyu kutusunda toz esrar ele geçirildi Video

Helva ve meyve suyu kutusunda toz esrar ele geçirildi Video

TOZ ESRARIN YAKALANMASI DETAY

( SAKARYA ) SAKARYA

Uyuşturucu Karya Uyuşturucu Madde Yolcu Otobüsü 


- Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yolcu otobüsünde yaptığı operasyonda helva ve meyve suyu kutusunda toz esrar ele geçirdi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden batı illerine gitmekte olan yolcu otobüslerine yönelik operasyon düzenledi.
Yolcu otobüsünde bulunan İ.A.(21) isimli şahsa ait poşette helva kutusunun içerisinden 370 gram, meyve suyu kutusunda da zulalanmış vaziyette 550 gram olmak üzere toplamda 920 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli İ.A., isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
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