Helin Palandöken’in babası Nihat Palandöken: “Başka Eylüller, Leylalar ölmeyecek”

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Pendik’te lise öğrencisi Helin Palandöken’in öldürülmesine ilişkin Mustafa Yetgin, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma sonrasında elinde Leyla ve Eylül’ün fotoğraflarının bulunduğu dövizleri taşıyan baba Nihat Palandöken, davadan çıkan karara sevindiğini söyledi.



Pendik’te lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken’i okul çıkışı pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen Mustafa Yetgin, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma sonrasında açıklama yapan baba Nihat Palandöken “Ben hep mücadele ediyorum. Kadınlara şiddete karşı hayır diyorum. Bireysel silahlanmaya Bununla ilgili imza kampanyası da başlattım. Bireysel silahlanmaya karşı imza toplayıp meclise sunup yasa tasarısına geçirmek istiyorum. Ağırlaştırılmış müebbet verildi.

Hiçbir ceza almadı. Bundan sonra daha da caydırıcı cezalar olacak, başka canlar yanmayacak” dedi.

“Başka Eylüller, Leylalar ölmeyecek” “İçim tabi ki de soğumayacak benim evladım gitti” diyen baba Palandöken, “Başka Eylüller ölmeyecek, başka Leylalar ölmeyecek. Başka çocuklar ölmeyecek. Onlar ölünce bir daha ciğerim yandı. Bir Helin daha öldü dedim. Ama bir Helin, bir Leyla, bir Eylül daha ölmesin. Kararı duyduğumda en güzel şeyi hissettim. Tek isteğim ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması ve indirim uygulanmamasıydı. Aylardır ben bunun için mücadele ediyorum. Bana destek veren herkese, sivil toplum örgütlerine de teşekkür ediyorum. Ben sokak sokak dolaşıp imza toplamak istiyorum. Kadına karşı şiddete hayır diyorum. Tabi ki de içim soğumayacak benim evladım gitti” ifadelerini kullandı. “Süt emen çocuk aç bırakılıp öldürüldü” Ankara Polatlı’da öldürülen 8 yaşındaki Eylül ile Ağrı’da kaybolan ve cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla’nın fotoğraflarının bulunduğu dövizleri elinde taşıyan baba Nihat Palandöken, “Hadi benim kızımı sevdim, aşığım dedi.

Bunların da mı sevdiği vardı. Yoktu işte, bunlar masum. Bu çocuk süt emiyordu süt. Süt emen çocuk aç bırakıldı, öldürüldü. Bu çocuklar ölmesin” dedi.

“Emsal bir karar” Ailenin avukatı Emrah Daylan ise, “Biz bugün çok gururluyuz, mutluyuz. Kadın ve çocuk cinayetlerinde mahkemeler indirim nedenleri uyguluyorlardı. İlk defa bu kadar ağır bir ceza verildi.

Bu bizim için, Türk yargısı için, kadınlarımız için özel bir gündür. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi ve hiçbir indirim yapılmadı. Cezada herhangi bir indirim uygulanmaması bizler için çok önemliydi. Bu artık Türkiye için emsal bir karar” şeklinde konuştu.



