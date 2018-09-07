Helikopterin enkaz çıkarma çalışmalarına ara verildi - İSTANBUL
- Bostancı Sahili - Enkaz çıkarma çalışmaları İstanbul 'daki helikopter kazası - Bostancı sahili açıklarında sabahın erken saatlerinde başlayan enkaz çıkarma çalışmalarına ara verildiİSTANBUL (AA) - Bostancı Sahili açıklarında düşen helikopterin enkaz çıkarma çalışmalarına ara verildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekne, kazanın gerçekleştiği Bostancı Sahili'nin yaklaşık 500 metre açıklarında demirledi. Dalgıçlar, helikopterin enkazının çıkarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Bu arada pilot İsmet Özgür'ün kaldırıldığı Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinden gece saatlerinde servis katında alındığı ve tedavisinin burada sürdüğü öğrenildi.Dün saat 17.00 sıralarında kuyruk numarası "TC - HYU" olan, "BELL 430" model helikopter, Bostancı Sahili açıklarında düşmüş, kazada Kazada Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İ. Ünver hayatını kaybetmiş, pilot İsmet Özgür ise yaralanmıştı.Pilot İsmet Özgür’ün kaldırıldığı Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Dün saat 17.00 sıralarında kuyruk numarası "TC - HYU" olan, "BELL 430" model helikopter, Bostancı Sahili açıklarında düşmüş, kazada Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Ünver hayatını kaybetmiş, pilot İsmet Özgür ise yaralanmıştı.İş adamı Halil İbrahim Ünver'in (68) hayatını kaybettiği pilot İsmet Özgür'ün ise yaralandığı helikopter kazasına ilişkin