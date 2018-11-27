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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Helikopterin düştüğü noktada inceleme çalışmaları sürüyor İzle

Helikopterin düştüğü noktada inceleme çalışmaları sürüyor İzle

ekiplerden görüntü

Şehit Olay Yeri İnceleme Kırım Polis Ekipleri Helikopter 

-çalışmalardan detay görüntüler
-detay

( İSTANBUL -2) - Binaya Türk bayrağı asıldı İSTANBUL

- Sancaktepe'de dün düşen helikopterle ilgili inceleme çalışmaları sabahın erken saatlerinde tekrar başladı.
İtfaiye ve polis ekiplerinin tedbirlerini sürdürdüğü görülürken, ilerleyen saatlerde olay yerine kaza kırım ekibinin gelmesi bekleniyor. Sancaktepe dün düşen helikopterde 4 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralanmıştı. Dün havanın kararmasıyla sona eren helikopter enkazındaki inceleme çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.
Sabah erken saatlerde olay yeri inceleme ekipleri kazanın olduğu yere gelerek helikopter enkazında incelemelerde bulundu. Helikopter enkazı branda ile örtülürken, itfaiye ve polis ekiplerinin tedbirlerinin sürdüğü görüldü.
Olay yerine ilerleyen saatlerde yerine kaza kırım ekibinin gelmesi bekleniyor. Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından helikopter enkazını kaldırma çalışması başlayacak.
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