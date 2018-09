- Bostancı sahilinde düşen helikopterden yaralı olarak kurtulan 2 kişi can simidi ile böyle kurtarıldı İstanbul Bostancı Sahili açıklarında düşen helikopterde pilot İsmet Özgür ve Halil Ünver yaralı olarak kurtulmayı başarmıştı. Yaralı olarak denizde kurtarılmayı bekleyen İsmet Özgür ve Halil Ünver can simidi ile kurtarıldı. Denizde yaşanan can pazarı ise saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi. (MB-