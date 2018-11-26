Helikopter kazasında şehit olan askerlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sancaktepe’de eğitim uçuşu yaptığı sırada düşen askeri helikopterde şehit olan askerlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Sancaktepe'de eğitim uçuşu yaptığı sırada bir apartmanın bahçesine düşen helikopterde şehit olan askerlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu Morgu’na getirildi.

Burada yapılan otopsinin ardından askeri yetkililer tarafından teslim alınan cenazeler polis eskortu eşliğinde GATA’ya götürüldü. Yapılacak törenin ardından Şehit olan askerler memleketlerine gönderilecek.

