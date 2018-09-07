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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Helikopter kazasında hayatını kaybeden İş adamı Halil Ünver Pazar günü defnedilecek

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İş adamı Halil Ünver Pazar günü defnedilecek

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

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- Bostancı Sahilinde denize düşen helikopterde hayatını kaybeden Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi Halil Ünver için 9 Eylül Pazar günü ikindi namazına müteakiben Levent Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek. Kadıköy Bostancı Sahili açıklarında dün meydana gelen helikopter kazasında Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi Halil Ünver hayatını kaybetmişti. Adli Tıp Kurumu morgundan alınan cenazenin 9 Eylül Pazar günü ikindi namazına müteakiben Levent Camii’nde düzenlenen cenaze töreni ile Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi. (ZA-EY
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