Helikopter kazasında hayatını kaybeden Halil Ünver'in cenazesi adli tıptan alındı İzle

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( İSTANBUL - ÖZEL)- Cenaze aracına polis ekipleri de eşlik etti İSTANBUL



- Bostancı Sahili açıklarında yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi Halil Ünver'in cenazesi adli tıptan alındı. Cenaze aracına polis ekipleri de eşlik etti. Bostancı Sahili açıklarında dün yaşanan helikopter kazasında Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi Halil Ünver hayatını kaybetmişti. Ünver'in cansız bedeni incelenmek için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna getirilmişti. Ünver'in cesedi işlemlerin tamamlanmasının ardından adli tıptan alındı. Cenaze aracına polis ekipleri de eşlik etti. (ÖY-

