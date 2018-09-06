Helikopter kazası - Yaralıların ambulansa taşınması ve hastane girişi (5) - İSTANBUL
- Yaralıların ambulansa taşınması ve hastane girişi İstanbul 'da helikopter kazası - İstanbul Valiliği, Bostancı sahilinde bir helikopterin düştüğünü ve iki kişinin hafif yaralandığını duyurduİSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde bir helikopterin düştüğünü ve iki kişinin yaralandığını bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup, iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır."