Helikopter kazası - Helikopterin düşme anı (7) - İSTANBUL
- Helikopterin düşme anı güvenlik kamerası İstanbul 'da helikopter kazası - Bostancı sahilinde iskele civarında özel bir şirkete ait, İsmet Özgür yönetimindeki helikopter düştü, kazada Özgür ve yanında bulunan Halil Ünver yaralandı - Ekipler, helikopterin enkazını denizden çıkarma çalışmalarını devam ettirirken, konu ile ilgili soruşturmayı ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü yürütüyorİSTANBUL (AA) - Bostancı sahilinde iskele civarında özel bir şirkete ait, İsmet Özgür yönetimindeki helikopter düştü, kazada Özgür ve yanında bulunan Halil Ünver yaralandı.Özel bir şirkete ait helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenle Maltepe Bostancı sahilinde düştü.Helikopterdeki İsmet Özgür ve Halil Ünver, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarıldı, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Fatih Sultan Mehmet Hastanesi ve Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Ünver'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özgür'ün ise hafif yaralı olduğu öğrenildi.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, Özgür'ün hastaneye intikal ettirildikten sonra vücut taraması ve tomogrofisinin çekildiğini, sağlık durumunun orta düzeyde olduğunu aktardı.Demirhan, hastanın bilincinin açık olduğunu belirterek, "Su yutmasına bağlı kimyasal piromani şüphemiz var, onunla ilgili göğüs hastalıkları yoğun bakımda takibe alacak. ayaklarında da yumuşak dokuya bağlı travma var bunların tedavileri başlandı.Öte yandan, ekipler, helikopter enkazının konumu ve derinliğinin belirlenmesi için denizde çalışma yürütüyor.Tespit yapıldıktan sonra hava şartları müsait olduğunda enkaz çıkarılması bekleniyor.Olay yerine ilk giden DAKSAR ekipleri ise ekiplerin olay yerine intikal edene kadar helikopterin parçalarını denizden çıkardı.DAKSAR bot kaptlarından Hakan Köklü, kaza gerçekleştikten 5 - 6 dakika içerisinde olay yerine vardıklarını ve helikopterin kıyıya 50 metre mesafede düştüğünü gözlemlediklerini söyledi.
Helikopterin paramparça olduğunu gördüklerini ifade eden Köklü, kazanın yaşandığı sıralarda çok yoğun yağmur olduğunu, yağışın kesilmesinin ardından kendilerine ihbar geldiğini kaydetti. Köklü, helikopterden düşen parçaları topladıklarını ve ekiplere teslim ettiklerini ifade ederek, şu an için gemi trafiğinde bir problem olmadığını aktardı.Sahildeki büfede çalışan Mustafa Koçak, olay anını gördüğünü, denizde yağmurdan dolayı görüş seviyesinin düştüğünü, helikopterin düştükten 30 saniye içerisinde battığını ve o sırada denizde bulunan teknelerin yaralıları kurtararak sahile getirdiğini belirtti. Konu ile ilgili soruşturmayı ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü yürütüyor.