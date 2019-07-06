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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Helikopter ile trafik denetimine gittiler, orman yangını ile karşılaştılar

Helikopter ile trafik denetimine gittiler, orman yangını ile karşılaştılar

dumanların yükselmesi

Trafik Tescil Koordinat Trafik Denetimi Orman Yangını Helikopter 

-trafik tescil şube müdürü raşit tosun helikopter içinde yangın ihbarında bulunması
-helikopterden yangın alanı dumanlar detay

( MUĞLA )- Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Muğla’ya 4 aylığına tahsis ettiği helikopter ile trafik denetimine çıkan ekipler, orman yangını ile karşılaştı. MUĞLA

- Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığınca Muğla Emniyet Müdürlüğü’nün her türlü asayiş, güvenlik ve trafik hizmetlerinde kullanılması için Ekim ayı sonuna kadar Muğla’da konuşlanacak helikopter ilk uçuşunda orman yangını ile karşılaştı. Havadan trafik kontrolü için kalkış yapan helikopter, Milas-Ören arasında uçuşu esnasında kırsal Kalem Mahallesi ormanlık alandan dumanlar yükselmesi üzerine trafik denetimini bırakarak yanan alan üzerinde uçmaya başladı.
Orman ile makilik arasında yeni başlayan orman yangınını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilen ekipler, aynı zamanda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki ihbar merkezine de yangının başladığı alanın koordinatlarını bildirdi. İhbarın ardından orman ekipleri yeni başlayan yangını büyümeden kontrol altına aldı. (BT-Y)
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