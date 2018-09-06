Helikopter enkazını kaldırma çalışmaları akşamın ilerleyen saatlerine kadar sürdü

-Enkaz Temizleme çalışmaları

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bostancı Sahili açıklarında yaşanan helikopter kazasının ardından ekiplerin enkazı kaldırma çalışmaları akşamın ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Havanın kararmasıyla birlikte ekipler çalışmalarına ara verirken, çalışmaların sabah saatlerinde tekrar başlayacağı öğrenildi. İstanbul Bostancı Sahili açıklarında yaşanan kazada pilot İsmet Özgür ile iş adamı Halil Ünver’in içinde bulunduğu helikopter denize çakılmıştı. Kazada Hali Ünver ve pilot İsmet Özgür yaralı olarak kurtulmuş, Halil Ünver Kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Yaşanan kazanın ardından deniz polisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Zabıtası birimi ve çok sayıda ekip enkazı temizleme çalışmasına katıldı.

Ekipler akşamın ilerleyen saatlerine kadar helikopter enkazını temizleme çalışması yaptı. Havanın kararmasıyla birlikte ekipler temizleme çalışmalarına ara verirken, enkaz temizleme çalışmalarının yarın sabah itibariyle devam edeceğiz öğrenildi. (MB-

