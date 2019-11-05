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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu - GAZİANTEP

Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu - GAZİANTEP

- Ev ve işyerlerinde güvenlik güçlerinin arama için harekete geçmesi - Operasyon esnasında vatandaşlar ve çocuklara polisler tarafından uyarılar yapılması - Havadan operasyona helikopter desteği - Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin güvenlik önlemi alması Gaziantep 'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonuGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te, helikopter destekli 25 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, bir süredir istihbarat ve teknik takip çalışmaları yürüten İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 25 adres belirledi.Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de desteğiyle söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.Helikopterle havadan tarama faaliyetlerinin de yapıldığı operasyon kapsamındaki ev ve işyerlerinde güvenlik güçleri arama yaptı.Uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ipuçlarına ulaşılan adreslerde bazı kişilerin gözaltına alındığı operasyonla ilgili ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.

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