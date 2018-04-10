Hekimbaşı Salih Efendi yalısındaki değerli piyano depoya kaldırıldı

-Piyanonun araca yüklenmesi

-Sebahattin Akyol ile röportaj

-Arşiv görüntüler



( İSTANBUL ) -- Maddi değeri yüksek olan piyano, uzman kişiler tarafından yalıdan çıkarıldı İSTANBUL



- Beykoz’da gemi kazasında hasar gören Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’ndaki değerli piyano, uzman bir ekip tarafından yalıdan çıkarılarak depoya taşındı. Piyano’nun dünya üzerinde nadir bulunan değerli bir piyano olduğu belirtildi. Malta bayrakraklı geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nda bulunan değerli bir piyano, bugün uzman bir ekip tarafından yalıdan çıkarılarak depoya götürüldü. Dünya üzerinde sadece 3 tane olduğu belirtilen piyano, değerli eşya taşımacılığı yapan bir ekip tarafından özenle sarılarak yalıdan çıkarıldı. Maddi değeri çok yüksek olduğu ifade edilen piyano, büyük bir titizlikle araca yüklendi. Özel ve değerli eşya taşımacılığı yapan Sebahattin Akyol, “Çok pahalı bir piyano. Alman malı. Fiyatı aşağı yukarı 350-400 bin lira var” dedi.

Piyanonun kazada hasar almadığını belirten Akyol, “Biz bu ürünleri kontrol ederek teslim alıyoruz. Yalının denizden tarafına zaten bizi yaklaştırmadılar. Piyano da hasar gören yerde değildi” şeklinde konuştu.

(ME-ÖFA

