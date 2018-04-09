Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'ndaki hasar tespit çalışmaları (2) - İSTANBUL
- Hasar gören Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'ndan detaylar Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'ndaki hasar tespit çalışmaları - İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ekipleri, yalıda çalışma yürütüyorİSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi kazasının ardından hasar gören Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'ndaki hasar tespit çalışmaları devam ediyor. İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden iki kişilik ekip, Malta bayraklı "VITASPIRIT" isimli geminin cumartesi günü Kanlıca önlerinde çarparak büyük zapta hasar oluşturduğu Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda inceleme başlattı.Ekibin yalının yeniden ihyasıyla ilgili çalışmalar yapacağı ve bu yönde bir rapor hazırlanacağı öğrenildi. İstanbul Boğazı'nda kuzey - güney yönünde ilerleyen Malta bayraklı "VITASPIRIT" isimli gemi, 7 Nisan'da Kanlıca önlerinde gemi makinasının tamamen stop etmesi nedeniyle Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmış, kazanın ardından yalıda büyük çapta hasar oluşmuştu.