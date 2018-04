Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nda hasar tespit çalışması sürüyor

-Avukat Nazlı Selek’in açıklaması



( İSTANBUL ) -- Ailenin Avukatı Nazlı Selek, “Yapının aniden çökme riski söz konusu”- “Anıtlar Kurulu’nun onayından sonra resmi işlemler başlayacak”- “Aile kaza yaşandığı sırada bahçedeymiş hatta eve girmek üzereymiş. Büyük bir facianın eşiğinden dönüldü” İSTANBUL



- Malta bayraklı ‘VITASPIRIT’ adlı geminin çarptığı. Ailenin avukatı Nazlı Selek, yapının her an çökme riski taşıdığını belirterek, ailenin kaza sırasında yalının bahçesinde olduğunu ve büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü söyledi.



Selek, resmi işlemlerin ise Anıtlar Kurulu’nun onayından sonra başlayacağını açıkladı.

Mısırdan sefere çıkan Malta bayraklı gemi boğazdan geçişi sırasında dün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nüjn altında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpmış ve facianın eşiğinden dönülmüştü. Hekimbaşı Salih Efendi’nin iki torununun yaşadığı yalıda, dün yaşanan olay sırasında ailenin yalının bahçesinde olduğu öğrenildi. Yalıda ise hasar tespit çalışmaları sürüyor. “Yapının aniden çökme riski sözkonusu” Yaşanan kazanın ardından sabahın erken saatlerinde Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nda aile fertlerinin telaşı vardı. Aile yalıda hasar tespiti yaparken, Anıtlar Kurulu’nun onayının beklediği öğrenildi. Aile adına bir açıklama yapan avukat Nazlı Selek, “Henüz hasar tespiti yapılıyor. İçeride çok eski tarihi değeri olan eşyalar var. Aynı zamanda yapının kendisi de birinci sınıf tarihi eser. Statik vs. hepsine bakıldı. Bakılmaya da devam edecek. Anıtlar Kurulu’ndan izin alınmadan yapıda herhangi bir şey yapamıyoruz. İçeri de giremiyoruz. İçerideki bazı eşyaları çıkarmak da mümkün olamıyor. Çünkü ahşap bina şuanda kendini, kendi matematiği ile tutuyor. Oradan herhangi bir eşya çıktığı zaman yapının aniden çökme riski söz konusu. Hatta kuvvetli dalgalar da sarsıyor şuanda. Fakat Anıtlar Kurulu’ndan izin almadan da yapıdan herhangi bir işlem yapamıyoruz. O işlemler yarın itibariyle başvurular yapılacak. Hukuki süreçte başlatıldı. Tespitler yapılıyor” dedi.

“Olay sırasında aile yalının bahçesinde bulunuyordu” Avukat Nazlı Selek, yaşanan olay sırasında ailenin yalının bahçesinde olduğunu belirterek, büyük bir faciadan dönüldüğünü söyledi.



Yalıdaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Selek, “Görevli arkadaşlar geldi ve tespitlerini yaptılar. Asıl resmi işlemler yarın başlatılacak. Yani devlet sağ olsun, ilgili kurumlar gerekli önlemleri aldılar. Envanter dökümü yapılıyor. İçerde 200 yıllık antika eserler, tablolar var. Çok ağır hasar var. Ailenin zararını manevi olarak ölçülemeyecek bir zarar tabi. Salih efendinin kendi eşyası var, odası var. Aile yıllardır bunları korumaya çalışmış” şeklinde konuştu.

Olay sırasında ailenin evde olduğunu vurgulayan Selek, “Ailenin yaşadığı bir ev burası. Torunları buradaymış olay esnasında. Bahçedeymiş ve birebir yaşamış. Dolayısı ile üzgünler ve harap durumdalar. Aile dizilerden ve organizasyonlardan gelen gelirle yalıyı ayakta tutmaya çalışıyor aile yıllardır. Gerekeni yapacağız. Yani aile evin içerisinde olmadığı için can kaybı olmadı. Ama girmek üzerelermiş. Faciadan dönüldü diyebiliriz”ifadelerini kullandı. (ME-ÖFA