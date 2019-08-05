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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hediye zannedilen ayakkabılar polise teslim edildi - İZMİR

Hediye zannedilen ayakkabılar polise teslim edildi - İZMİR

- Ayakkabılardan detaylar - Genel görüntü - Detaylar Hediye zannedilen ayakkabılar polise teslim edildi - İzmir 'de muhtarlık yanında ve bir minibüste bulunan 44 kutu ayakkabı, çalınmış olabileceği değerlendirilerek emniyete götürüldüİZMİR (AA) - İzmir 'in Konak ilçesinde, 2 farklı yerde bulunan 44 kutu kullanılmamış ayakkabı polise teslim edildi.Alınan bilgiye göre, Lale Mahallesi muhtarlığı yanında 4 kutu içerisinde ayakkabı olduğunu gören muhtar Sumru Benligül, durumu polise bildirdi.Muhtarlığa gelen ekipler, çalınmış olabileceği değerlendirilen ayakkabıların sahibini bulmak için çalışma başlattı.Muhtar Benligül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayakkabıları görünce kendilerine hediye olarak getirildiğini düşündüklerini ancak yine de polise haber verdiklerini söyledi.

Ayakkabıların çalıntı olabileceğini aktaran Benligül, sahibinin çıkmaması durumunda ayakkabıları mahallede ihtiyaç sahiplerine dağıtabileceklerini kaydetti.
Ferahlı Mahallesi 3470 Sokak'ta da minibüs içerisinde 40 kutu aynı markalarda kullanılmamış ayakkabı bulundu.Polis ekipleri, araç sahibi ve ayakkabıları bırakanları belirlemek için çalışma başlattı. Ayakkabılar da emniyete götürüldü.

Polis Bild Muhabir Irak 

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