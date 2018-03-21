'Hedefimiz kırsaldaki kadınların toplumda yer almasını sağlamak'
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"Hedefimiz kırsaldaki kadınların toplumda yer almasını sağlamak" - KARS - Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran Ömür'ün peynir dizmesi - Detay - Zümran Ömür'ün konuşması "Hedefimiz kırsaldaki kadınların toplumda yer almasını sağlamak" - "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" konulu törende "Girişimci" ödülü alan ve Başbakan Yıldırım'ın makamında kabul ettiği Kars Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran Ömür, kırsaldaki kadınların toplumda yer alması için çalışıyor - Zümran Ömür: - "Kadınlar eşinin arkasında değil yanında yer alsın istedik, gelecek nesillere sağlıklı bir gelecek bırakalım istedik"KARS (AA) - İstanbul'da düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödül töreninde "Girişimci" ödülü alan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın makamında kabul ettiği Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran Ömür, "Hedefimiz kırsaldaki kadınların toplumda yer almasını ve ailede içinde söz hakkının olmasını sağlamak." dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen törende "Girişimci" ödülü kazanan ve Kars 'ın Boğatepe köyünde yaşayan Zümran Ömür, başarı hikayesini gazetecilere anlattı.Köylerinde 18 yıl önce meydana gelen trafik kazasında 23 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından dışarıya göçün arttığını söyleyen Ömür, kadınlar ile bir araya gelerek köyde bitki kurutma atölyesi ve Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği kurduklarını aktardı.Derneği kurmadan önce inek besleyerek yaşamını sürdürdüğünü belirten Ömür, "Köyümüz 23 kişinin öldüğü kaza sonrası göç verince üretim durmuştu. Her yerden kadınların ağıtları yükseliyordu, artık bizim için son noktaydı. Bir gün oturduk düşündük, dernek kurmaya karar verdik." dedi. Ömür, başkanlığını yürüttüğü Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneğinin 2007'de kurulduğunu ve bu dernek aracılığıyla adeta hayata tutunduklarını ifade ederek, şunları anlattı:"Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği bize hayat oldu, nefes oldu, adeta geri döndük. Tıbbi bitkiler üzerinde kurduğumuz dernek faaliyetlerine başlamıştı. Kadınları dışarı çıkartalım, sürece katılsın, yaşadığımızı hissedelim diye. Uzmanlar gelmeye başladı. 'Uzman eğitimi' adı altında çalışmalara başladık. Gelen uzmanlardan eğitim aldıktan sonra atölyeler kurduk, hangi bitkinin hangi hastalığa yaradığını öğrendik. Fransızca kursu aldık, 'Bir dil bir insan' dedik. Fransa'dan bir dernekle kardeş dernek olduk." - "Kadının aile içinde söz hakkı olsun"Ömür, derneğin girişimleriyle iletişim, sağlık, beslenme kursları aldıklarını belirterek, "Ben bu işe çok gönül verdim. Küçük yaşta evlendim. Bilgim az, konuşma yeteneği az olabilirdi. Bazı toplantılarda kelimeler öğrendim, bilgiler aldım, insanları gördüm, topluma karıştım. Hedefimiz kırsaldaki kadınların toplumda yer almasını ve aile içinde söz hakkının olmasını sağlamak. Kadınlar eşinin arkasında değil yanında yer alsın istedik ve gelecek nesillere sağlıklı bir gelecek bırakalım istedik." şeklinde konuştu. Köydeki kadınların dernek aracılığıyla faaliyetlerinin her geçen gün arttığını söyleyen Ömür, "girişimci" ödülü almasının de kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi. - "Çok mutlu oldum"Ömür, "Girişimci" ödülü almasına ilişkin şunları kaydetti:"Bakanlıktan arayıp 'Türkiye'de enerji veren kadınlara ödül dağıtıyoruz, bu adaylardan birisi de sensin' dediler. Ödülümü aldım, çok gurur duydum, çok teşekkür ederim. Tören günü benim için çok anlamlı gündü çünkü orada 280 kadın seçilmişti, 5 kadına ödül verdiler, birisi de bendim. Kırsaldaki kadına bu kadar değer verildiğini görünce çok mutlu oldum. Bir şirketten de plaket verildi. Başbakanımız Binali Yıldırım davet edip Ankara'daki makamında beni kabul etti, çok güzel duygulardı. Başbakanımız 'Zümran hanım çok iyi işler başarmışsınız' deyince çok onore olduk, kırsaldaki kadınlara değer verilmesi bizim için çok önemliydi. Hedefimiz kırsaldaki kadını güçlendirip ayaklarının üzerinde durmasını sağlamak."İstanbul'daki törende, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ömür'e "girişimci" ödülü vermişti.