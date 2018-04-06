'Hedefimiz, herkesin okuma yazma öğrenmesini sağlamak' - MALATYA
"Hedefimiz, herkesin okuma yazma öğrenmesini sağlamak" - MALATYA - Okuma - yazma eğitiminin verildiği okulun dış görüntüsü - Okuma - yazma kursuna katılanlardan genel ve detay görüntüler - MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül'ün konuşması"Hedefimiz, herkesin okuma yazma öğrenmesini sağlamak" - MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Gül: - "(Okuma yazma seferberliği) Hedefimiz, 2 milyon 450 bin civarında olan okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın tamamıdır. Hedefimiz, herkesin okuma yazma öğrenmesini sağlamak" - "15 Mayıs'ta tüm illerimizde okuma yazma belgesini alan vatandaşlarımıza yönelik çok anlamlı programlar gerçekleştirilecek" - "Çocuğuyla, torunuyla gelip kurslara katılan hanım teyzeleri, beyefendileri görüyoruz, bu gerçekten çok güzel. Katılım iyi bir noktada" - "Sayın Cumhurbaşkanımız ve hanımefendinin çağrısıyla milletimiz akın akın halk eğitim merkezlerine ve okullarımıza başvurdu. Birinci dönemde kayıt 275 bindi ama şu an bu rakamı çok aşan bir boyuttayız"MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, hedeflerinin, 2 milyon 450 bin civarında olan okuma yazma bilmeyenlerin tamamına ulaşmak olduğunu söyledi.
Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın girişimleri ve rehberliğiyle Türkiye genelinde okuma yazma seferberliği başlatıldığını anımsattı.Bakanlık olarak her vatandaşın eğitim öğretim imkanından yararlanmasını istediklerini aktaran Gül, ancak farklı nedenlerle eğitim öğretim imkanından mahrum kalan, zamanında okuyamamış, okur - yazar olamamış çok sayıda kişinin bulunduğunun da bir gerçek olduğunu ifade etti. Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın bir seferberlik çerçevesinde, okuma yazma öğrenememiş tüm vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştıracak şekilde okuma yazma öğrenmelerinin önemine dikkati çektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:"Daha önce sayın hanımefendinin girişimleriyle kızlarımızın okullaşması noktasında da çok büyük mesafeler alındı. Bu alanda ki hassasiyet hep devam ediyor. Hakikaten tam bir seferberlik diyeceğimiz noktada çalışma yürütülüyor. 5 Mart'ta hanımefendinin ve sayın bakanımızın katılımıyla ilk ders programını başlattık. Kampanyamızın tabii ki şu an için belli bir süresi yok. Hedefimiz, 2 milyon 450 bin civarında olan okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın tamamıdır. Hedefimiz herkesin okuma yazma öğrenmesini sağlamak." - "Anlamlı programlar gerçekleştirilecek"Gül, seferberliğin ilk döneminin 15 Mayıs'ta tamamlanacağını belirterek, "15 Mayıs'ta tüm illerimizde okuma yazma belgesini alan vatandaşlarımıza yönelik çok anlamlı programlar gerçekleştirilecek. Bununla birlikte biz Ankara'da da, uygun olursa, külliyede veya uygun görülecek bir mekanda da tüm illerimizden gelecek okuma yazmayı yeni öğrenmiş temsilcilerle Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olursa katılımıyla bir program yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu. Okuma ve yazmanın önemine dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:"Okuma yazma bize ilmin kapısını açar, pek çok güzellikleri öğrenmemizi sağlar, hayatımızı daha kolay yaşanabilir hale getirir. Aynı zamanda büyüklerin de birbirlerine örnek olmasıdır. Bu çerçevede, örneğin çocuğuyla, torunuyla gelip kurslara katılan hanım teyzeleri, beyefendileri görüyoruz, bu gerçekten çok güzel. Katılım iyi bir noktada. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hanımefendinin çağrısıyla milletimiz akın akın halk eğitim merkezlerine ve okullarımıza başvurdu. Bu anlamda birinci dönemde kayıt 275 bindi ama şu an bu rakamı çok aşan bir boyuttayız. İllerimiz bu anlamda fedakarca çalışıyor ve hedefimize ulaşıncaya kadar da bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz."