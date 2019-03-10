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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
HDPli eski belediye başkanı Selim Sadak, Şanlıurfa’da gözaltına alındı

HDPli eski belediye başkanı Selim Sadak, Şanlıurfa’da gözaltına alındı

Selim Sadak'ın gözaltına alınması

Polis Belediye Başkanı Yerel Seçim 

-Detaylar

( ŞANLIURFA )- Selim Sadak Şanlıurfa’da gözaltına alındı ŞANLIURFA

- Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Divan Kurulu Üyesi ve Siirt Belediye eski Başkanı Selim Sadak, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen mitingi sonrası yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alındı. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen mitinginde Demokratik Toplum Kongresi Divan Kurulu Üyesi ve Siirt Belediye eski Başkanı Selim Sadak da bir konuşma yaptı. Miting sonrası Sadak yaptığı konuşma gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.
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