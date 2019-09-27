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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
HDP’ye tepki gösteren aileler, parti binasına girmek istedi

HDP’ye tepki gösteren aileler, parti binasına girmek istedi

Ailelerin HDP il binasına girmek istemesi

Hastane Kamera Güvenlik Önlemi Terör Örgütü Sağlık Ekipleri 

-Polis ekiplerinin ailelere izin vermemesi
-Ailelerin tepkisi
-Fenalık geçiren anneler
-Annelerin ambulansa taşınması
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 25. gününde- HDP önünde evlat nöbeti tutan bazı anneler baygınlık geçirdi DİYARBAKIR

- Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 25. gününe girerken, HDP il binasına girmek isteyen aileleri polis sakinleştirdi. Gerginlik sırasında bazı anneler fenalık geçirirken, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 25. gününe girerken, bölgede gergin anlar yaşandı. Evlat nöbeti tutan aileler, terör örgütü PKK’nın sözde yayın organına dün akşam çıkan çocukların kendi rızaları ile geldikleri iddiası üzerine bu duruma tepki gösterdi. Aileler kahrolsun HDP sloganları attılar. Aileler daha sonra HDP il binasına girmek istedi.Çocuklarının silah zoru ile kameralar karşısına çıkarıldığını belirten aileler HDP il binasına pet şişe atarak, evlatlarını istediklerini söyledi.

Bu sırada annelerden bazıları fenalık geçirerek sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşındı. Ambulansa taşınan 2 anne tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı HDP il binası önündeki gerginlik ara ara devam ediyor.
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