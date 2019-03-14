Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
HDP’ye polis baskını: 3 gözaltı

HDP’ye polis baskını: 3 gözaltı

arşiv görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Polis Güvenlik Güçleri Milletvekili Polis Baskını Açlık Grevi 


- HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nda açlık grevi eylemi yapanlara yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi eylemi başlatan HDP’li milletvekili Leyla Güven’e destek vermek için bir grup, partilerinin Diyarbakır il binasında açlık grevi eylemi başlattı. Sabah saatlerinde binaya gelen güvenlik güçleri operasyon düzenledi.
Operasyonda açlık grevine katılan 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyet binasına götürüldü.
İlgili Foto Galeriler
İşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleriİşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleri
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı