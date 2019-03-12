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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
HDP seçim bürosu açılışındaki 'terör propagandası' - KOCAELİ

HDP seçim bürosu açılışındaki 'terör propagandası' - KOCAELİ

HDP seçim bürosu açılışındaki "terör propagandası" - KOCAELİ - Şüphelilerin adliyeye getirilmesi - Genel görüntülerHDP seçim bürosu açılışındaki "terör propagandası" - Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde, HDP'nin seçim bürosu açılışında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde, HDP'nin seçim bürosu açılışında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi adliyeye gönderildi.Alınan bilgiye göre, Yukarı Hereke Mahallesi'nde HDP'nin seçim bürosu açılışında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan R.B, D.A, C.T, H.P, H.B, İ.B, Ö.K, Ö.A, F.T, U.G, E.Ç. ve Y.Ç'nin Körfez İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.Yukarı Hereke Mahallesi'nde önceki gün HDP'nin seçim bürosu açılışında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma 10 kişiyi gözaltına almıştı. Soruşturma kapsamında daha sonra 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 12'ye çıkmıştı.

Jandarma Akalan Propaganda Harekete Geç Terör Örgütü 

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