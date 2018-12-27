Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
HDP Pazarcık ilçe başkanına gözaltı - KAHRAMANMARAŞ

HDP Pazarcık ilçe başkanına gözaltı - KAHRAMANMARAŞ

- HDP ilçe başkanının evinde ele geçirilen dergilerden detay görüntüler - Pazarcık adliyesinden önünden görüntü - HDP Pazarcık ilçe başkanı Murat G'nin adliyeye getirilişiHDP Pazarcık ilçe başkanına gözaltı - HDP ilçe başkanı, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına aldıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Pazarcık ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla HDP İlçe Başkanı Murat G, gözaltına alındı.Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propaganda yaptığı belirlenen HDP İlçe Başkanı Murat G. hakkında gözaltı kararı verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli Murat G'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.Gözaltına alınan Murat G'nin evinde yapılan aramada ise Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı olduğu için Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Aksiyon ve Sızıntı dergisi bulundu.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat G. adliyeye sevk edildi.

Sosyal Medya Propaganda Terör Örgütü 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı