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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
HDP önündeki eylem 21'inci gününde İzle

HDP önündeki eylem 21'inci gününde İzle

Ailelerden görüntü

Gariban Oturma Eylemi 

-Türkan Mutlu röportaj
-Genel ve detaylar

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 21'inci gününe girdi. Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 21'nci gününde de devam ediyor. 21 gündür çocuklarını beklediğini belirten acılı anne Türkan Mutlu, 7 yıl önce 17 yaşında Bursa'dan dağa kaçırılan Şeyma Ceylan Tekin için bekleyişlerinin devam ettiğini kaydetti.
Mutlu, “Bugün 21’inci günümüz, ben evladımı istiyorum. Benim hiçbir siyasetle işim yok, gariban kendi halinde bir anneyim. Ben çocuğumu istiyorum, eyleme sonuna kadar devam edeceğim. Türkiye tek değil, dünya bizi duysun, hepimiz anneyiz görüyorlar ama hiç ses yok gelip gidiyorlar ne yapmayı düşünüyorlar. Ben 7 yıldır evladımdan kopuğum” dedi.
(MB-YRT-
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