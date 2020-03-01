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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Ailelerden görüntü

Uttu Oturma Eylemi Terör Örgütü Hayvan Irak 

-Dağa kaçırılan çocukların fotoğraflarından görüntü
-Naciye Ercan röportaj
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan oturma eylemine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 181’inci gününde de devam ederken eyleme yeni bir aile daha katıldı.
Yaklaşık 5 yıl önce Ankara'da çalıştığı sırada iş yeri sahibinden alacı bulunan Yunus Ercan, parasını almak için Bismil ilçesine gitti. Evden çıkan Ercan'a ailesi bir daha ulaşamadı. 5 yıldır evladını arayan anne Naciye Ercan HDP il binası önündeki evlat nöbetine katılarak oğluna çağrıda bulunup geri dönmesini beklediğini söyledi.

Ercan, "Oğlum Ankara’dan geldi, Bismil ilçesinde parasını alıp hayvan almak için evden çıktı, akşam telefonu kapandı. Oğlumdan haber alamadım, kayıp şuan. Ankara’da inşaata çalışıyordu, ciğerim kurudu, sırf onu görebilmek için Kürt kanallarını yükledik orada da göremiyoruz. Oğlum ciğerimi kuruttun, ben günah değil miyim, 5 kardeştiniz kimse gitmedi neden sen gittin. Bir kardeşin aklı gitti deli olacak, biz fakirdik sen bize bakıyordun. Biz yeni ev yapmıştık inşaattı, oğluma evini bitir seni evlendireceğim demiştim, bırakmadılar oğlum mutlu olsun. 3 ayı kalmıştı askere gitmesine ve 20 yaşına girmesine, ona kurban olurum neredeyse gelsin, bırakmam kimse karışsın ona. Kardeşi hasta onu görünce iyileşeceğini söylüyor" dedi.
Naciye Ercan, konuşmasının ardından HDP önündeki ailelerle kucaklaşıp evlat nöbetine başladı.

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