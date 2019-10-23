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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
HDP önündeki ailelerin oturma eylemi 51'inci günde

HDP önündeki ailelerin oturma eylemi 51'inci günde

Ailelerin bekleyişi

Sarılar Oturma Eylemi Allah Terör Örgütü 

-Süheyla Demir'in konuşması
-Asmin Nisa'nın ablasının fotoğrafını tutup gel demesi
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- Kızı Hayal’e seslenen anne Süheyla Demir:- "Havalar soğudu kardeşinin hatırı için askerlerimize teslim ol" DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 51’inci günde de devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il binası önünde başlattıkları oturma eylemi 51'inci gününe girdi. Ağrı'nın Hamur ilçesinden Diyarbakır’a gelen Süheyla Demir, 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Hayal için 3 Ekim'de oturma eylemine başlamıştı. 1 buçuk yaşındaki kızı Asmin Nisa ile birlikte günlerdir oturma eylemi yapan Süheyla Demir, umudunu asla yitirmediğini ve yitirmeyeceğini söyledi.

"Umudumuzu asla yetirmedik yitirmeyeceğiz" Yetkililerin bu acılarına bir su serpmesi için gereğini yapmasını beklediklerini kaydeden acılı anne Demir, "51 gündür buradayız, umudumuzu asla yetirmedik yitirmeyeceğiz. İnşallah bu sesimize bir yerden bir ses çıkar bizler de çocuklarımıza kavuşuruz. Sizin aracılığınız bütün yetkililere sesleniyorum, artık bize bir çare veya bir çözüm bulsunlar. Günlerdir burada bekliyoruz. Ben küçük çocuğumla burada bekliyorum ve çocuk küçük olduğu için biraz zorlanıyorum. Bizlere bir şey söylerlerse seviniriz. Bu bekleyişimizin sonunda çocuklarımıza kavuşacak mıyız? Bizlere bir çare olmalarını istiyoruz” dedi.
"Kardeşinin hatırı için askerlerimize teslim ol" Kaçırılan kızı Hayal’e de çağrıda bulunan Demir, "Eğer kızım beni izliyor veya duyuyor ise, ben günlerdir burada küçük kardeşinle seni bekliyoruz. Havalar da soğudu eğer bizi görüyorsan kardeşinin hatırı için askerlerimize teslim olun ve bize geri dönün, hep birlikte mutlu eve dönelim” diye konuştu.
Annesi ile birlikte oturma eyleminde olan 1 buçuk yaşındaki Asmin Nisa da hiç görmediği ablasının fotoğrafına sarılarak, “Abla gel” gel demesi eylemde olan aileleri duygulandırdı.
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