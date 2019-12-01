Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 90’ncı gününde devam ediyor Haberi

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 90’ncı gününde devam ediyor Haberi

Ailelerin bekleyişi

Oturma Eylemi Terör Örgütü Umutlu 

-Süheyla Demir'in konuşması

( DİYARBAKIR )- Annelerin direnişi sürüyor DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 90'ıncı gününde de devam ediyor. Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 57 ailenin umutlu bekleyişi 90’ıncı gününe girdi. Evlat nöbetindeki ailelerden Süheyla Demir, 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Hayal'e kavuşma ümidini taşıdığın belirterek, “90 gündür burada bekliyoruz, beklemeye de devam edeceğiz, 90 yılda olsa evlatlarımızı almadan gitmiyoruz. Yağmur yağıyor altımızdan sular akıyor, biz yine de bekliyoruz. 3 aydır buradayız, bize bir çare bulsunlar, daha ne zamana kadar burada kalacağız. Anneler biz 3 aydır buradayız her halde bizi görmüyorlar, görseydiler şuan yanımızda oturuyor olurdular. Evlatları giden çok anne var binlerce çocuk gitti, ama annelerinden hiçbir ses çıkmıyor. Bugün evladın için çabalamayacaksan, evladınız zalim ve sinsilerin ellerinden çıkaramayacaksan bu bizim son şansımız, gelin birlikte değerlendirelim. Gelin birlikte evlatlarımızı o zalimlerin ellerinden çıkaralım” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı