Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 72'nci günde İzle

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 72'nci günde İzle

Annelerden görüntü

Düğün Konvoyu Polis Memuru Oturma Eylemi Terör Örgütü Teröristler 

-Şehmus Kaya röportaj
-Babalardan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- Şehmus Kaya: "Devlet HDP'lilerin maaşını kessin" DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 72'nci gününde de devam ediyor. Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan 56 ailenin umutlu bekleyişi 72'nci gününe girdi. Mardin'in Derik ilçesinden gelen Şehmus Kaya, İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğlu Vedat Kaya için 72 gündür oturma eylemini sürdürüyor. Kaçırıldığı günden bugüne kadar umudunu yitirmeyen baba Şehmus Kaya, devletten HDP’lilere verdikleri maaşları kesmesini istedi. Kaya, "Çocuğumuzun herhangi bir yerinden kan gelirse HDP sorumludur, ben sağ salim çocuğumu istiyorum. 5 yıldır çocuğumu istiyorum sonuç alamadık, bazı heyetler buraya geliyor, CHP ve diğerleri, cezaevindeki hastalar için geldiğini söylüyorlar ben onları kınıyorum. Devletin bir polisi için gelmiyorsa, oradaki bir terörist için geliyorsa onları kınıyorum. Diyarbakır’a anneler gelsin, çocukları kimler için dağa gitti, gelsinler yanımıza çocuklarını istesinler destek versinler. Nereye kadar korkacaklar, insan çocuğu için ölmese kimin için ölür. Yazıklar olsun onlara, bu çocukların başına herhangi bir şey gelirse HDP sorumludur, sonuna kadar bunlarla mücadele edeceğim. Devletimize de sesleniyorum bunlara verdikleri maaşlarla bize zulüm etmesin, devlet bunların maaşını kesin. Bunları sokaktaki 7 yaşındaki çocuklara sorsanız tanır, KCK, YDGH, PYD, YPG, HDP hepsi aynı. Bu isimler hepsi terörist, devlet neden maaş veriyor. Devletimizden rica ediyorum, artık bunların maaşını kesin” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı