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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 63'üncü gününde İzle

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 63'üncü gününde İzle

Ailelerden görüntü

Polis Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Atkı yapımından görüntü
-Fatma Bingöl röportaj
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- Annelerin direnişi devam ediyor DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 63’üncü günde de devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il binası önünde başlattıkları oturma eylemi 63'üncü gününe girdi. 2014 yılında 14 yaşındayken terör örgütü mensuplarınca kaçırılan Tuncay Bingöl'ün annesi Fatma Bingöl, diğer annelere çağrıda bulunarak HDP il binası önüne davet etti. Bingöl, “63 gündür bekliyoruz, evlatlarımızdan hiçbir haber yok. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz, artık yolun sonuna mı geldik, başına mı geldik bizde bilemiyoruz. Dilerim Allah’tan herkes ve ben evlatlarımıza kavuşuruz. Biz burada askerlerimize de atkı yaptık, onlarda dağda üşümesin, hasta olmasın diye. Allah’tan bizim çocuklarımız, onlara denk gelirde onlar da çocuklarımızı geri getirir. Allah askerimizin, polislerimizin, milletimizin ve vatanımızın yardımcısı olsun. Biz 63 gündür burada bekliyoruz, anneler hiç mi sesimizi duymuyorlar, görmüyorlar. Artık ellerini vicdanlarına koymaları gerekiyor, bizim evlatlarımız için değil, kendi evlatları için mücadele vermeleri gerekiyor” dedi.

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