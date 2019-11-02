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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 61’inci gününde Haberi

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 61’inci gününde Haberi

Ailelerden görüntü

Küçük Çocuk Oturma Eylemi Terör Örgütü Irak 

-Ailelerin çocuklarından görüntü
-Süheyla Demir röportajı
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- Süheyla Demir: “Zafer bizim olacaktır” DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 61’inci gününe girdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 61’inci gününe girdi. Ağrı'nın Hamur ilçesinden Diyarbakır'a gelen Süheyla Demir, 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Hayal için 3 Ekim'de oturma eylemine başlamıştı. 1 buçuk yaşındaki kızı Asmin Nisa ile birlikte günlerdir oturma eylemi yapan Süheyla Demir, bugün eylemlerinin 61’inci günü olduğunu söyledi.

Demir, “Gitmeye hiç niyetimiz yok. Çocuklarımızı almadan buradan kalkmayız. Havalarda soğudu, benimde küçük çocuk olduğu için biraz zorlanıyorum, ama yine de burada kızımı bekliyorum. Kızımı almadan da buradan gitmeyeceğim. Eminim bizim bu halimize seviniyorlardır. Ama hiç sevinmesinler, zafer bizim olacaktır. Biz çocuklarımızı sizden almadan buradan gitmeyeceğiz. Çocuklarımızı siz zalimlerin eline bırakmayacağız” dedi.

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